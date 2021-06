Man doodgestoken in Appingedam; verdachte aangehouden

APPINGEDAM – Aan de Placiusstraat in Appingedam is in de nacht van zondag op maandag een man overleden na een steekpartij.

Rond 22.50 uur kregen de hulpdiensten een melding van een steekpartij. Bij aankomst op de Placiusstraat bleek het slachtoffer al aan zijn verwondingen overleden. Kort na het incident kon de politie een verdachte aanhouden. Er is nog niets bekend over de toedracht van het steekincident.

Foto: RDB Producties