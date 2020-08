Meld Misdaad Anoniem (M.) drugslabs

Lege loodsen en panden trekken criminelen aan. Ze verbouwen deze bijvoorbeeld tot drugslabs: levensgevaarlijke chemische fabriekjes voor xtc en amfetaminen. Vaak gaat het om georganiseerde criminaliteit. In ruil voor grote geldbedragen raken kwetsbare mensen betrokken bij het criminele circuit met intimidatie en geweld als gevolg. Wij zijn ons vaak niet bewust van de risico’s van drugslabs. Meld Misdaad Anoniem is een campagne gestart omdat het ons allemaal aangaat. Om criminelen en de vaak verborgen drugslabs op te kunnen sporen zijn meldingen cruciaal. Help mee en zorg dat iedereen de signalen weet te herkennen.

Meld misdaad anoniem

Signalen kunt u anoniem melden gemeld bij Meld Misdaad Anoniem (M.) via 0800-7000. U kunt ook online melden in een beveiligde omgeving via meldmisdaadanoniem.nl.



Foto: Gemeente Loppersum