Wilt u een melding doen over uw woonomgeving? Dat kan niet meer in de app van de gemeente. Geef uw melding eenvoudig door via de website.

Tot en met 31 december 2020:

Een melding doorgeven kan op www.loppersum.nl/meldpunt.

Een melding doorgeven kan op www.loppersum.nl/meldpunt. Vanaf 1 januari 2021:

De gemeente gaat samen met Appingedam en Delfzijl verder als gemeente Eemsdelta. Dan geeft u uw melding door op www.eemsdelta.nl/meldpunt.

Hebt u vragen?

Bel ons dan op (0596) 548200.

Foto: Gemeente Loppersum