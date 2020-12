Meubels uit scheepsafval sieren kantoor Google Eemshaven

Dit jaar is er in de Eemshaven en Delfzijl een mooie samenwerking ontstaan op het gebied van duurzaam hergebruik van afvalplastic. De wereldwijd opererende partijen Bek & Verburg, Impact Recycling en Dunia Design slaan samen met Groningen Seaports de handen ineen om van afvalplastic stijlvolle meubels te maken.

Iedere partij vervult daarin haar eigen rol. De logistieke speler Bek & Verburg zamelt, in samenwerking met Groningen Seaports, in de Eemshaven en de haven van Delfzijl het afval in. Impact Recycling verwerkt deze afvalplastics tot 98 procent puur granulaat, dat geschikt is voor consumentenproducten. Start-up Dunia Design maakt hieruit vervolgens stijlvolle designmeubels. De reststromen van deze plastics zet Impact Recycling om in duurzame bouwmaterialen.

Produceren in plaats van verbranden

David Walsh, CEO van Impact Recycling: “We zijn erg verheugd deel uit te maken van deze innovatie met Dunia Design, waarbij we design meubilair van plastic produceren dat anders op de vuilnisbelt of in de verbranding zou eindigen.” De partijen zien het circulaire cluster van de Eemshaven en Delfzijl als belangrijk schakelpunt en nevenvestiging voor hun bedrijvigheid. Hun missie is lokaal geproduceerde meubels van lokaal afval met zoveel mogelijk hergebruikt plastic uit de Groninger zeehavens en Werelderfgoed Waddenzee te maken.

Meubels passen bij Google

Google is de eerste exclusieve afnemer van de uit havenafvalplastic uit de Eemshaven vervaardigde meubels. De meubels van lokale afvalplastics passen feilloos bij het duurzame beleid dat Google nastreeft. Het bedrijf ziet een goede match tussen de ambities van het project en haar eigen duurzaamheidsdoelstellingen. Bovendien past het goed bij het beleid van Google om een positieve bijdrage te leveren aan de regio waarin zij gevestigd is. De meubels staan in de kantoren van Google’s datacentercomplex in de Eemshaven, waar Google momenteel volop bouwt aan de uitbreiding van haar datacenter.

Alexis Cronin, CEO van Dunia Design: “Als ontwerpbedrijf gespecialiseerd in plastic afval en het potentieel ervan, zijn we enthousiast om samen te werken met zo’n dynamisch en vooruitstrevend bedrijf als Google. We kijken uit naar de ontwerpkansen en de impact die dit op ons bedrijf kan hebben.”

Een collage van het meubilair uit scheepsafval (foto: Dunia Design)

Afvalinzamelaar als producent van grondstoffen

Kenny Baas, Business Development Manager van Bek & Verburg, wil met zijn bedrijf als maritieme afvalinzamelaar altijd een stap verder gaan. “We zijn niet alleen een afvalinzamelaar, maar juist ook een producent van grondstoffen. Samen met alle partijen die bij dit project betrokken zijn, hebben we één gezamenlijk doel: zorgen voor een schone zee en het terugbrengen van de materialen die we verzamelen in het circulaire circuit. We werken met dezelfde partijen ook aan een project om oude visnetten te recyclen tot grondstof voor nieuwe plasticproducten. We zijn van plan om onze proefopstelling daarvoor in de eerste helft van 2021 te openen.”

Circulair cluster

De ramp met de MSC Zoë in Werelderfgoed Waddenzee was voor Groningen Seaports een belangrijke reden om projecten gericht op vermindering van plastics in zee te stimuleren en verder te faciliteren. De verwerking van afvalplastics is een van haar speerpunten. Initiatiefnemer van het project, Heleen van Wijk van Groningen Seaports, is blij dat het project afgetrapt is. “De levering van de eerste meubels zijn voor ons een nieuwe mijlpaal in het circulaire cluster dat wij als haven aanjagen. Het verbinden van de verschillende innovatieve technieken, met dit als resultaat, is bij uitstek iets waar wij ons graag voor inzetten.”

Testen in haven van Delfzijl

Aankomend jaar zal het consortium worden uitgebreid met start-up Noria, die haar innovatieve machines om plastic soep uit het water te halen, gaat testen in de haven van Delfzijl. Deze plastics zullen ook worden verwerkt in de productielijn van de projectpartners. De partijen verwachten komende jaren honderden circulaire meubels in de markt te gaan zetten en hiermee een bijdrage te leveren aan een circulaire wereld.