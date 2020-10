Reportage van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat met Heleen van Wijk, Business Manager Circular Economy van Groningen Seaports.

Dagelijks werken 800 vakmensen aan de afbouw van de gaswinning in Groningen en zetten ze zich in om de provincie veiliger en toekomstbestendig te maken. Wie zijn deze mensen en wat doen ze voor de Groningers? In deze aflevering staat Heleen van Wijk van Seaports centraal.