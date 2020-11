Moi Loppersum!; een digitaal monument

Na dertig jaar is het einde van de zelfstandige gemeente Loppersum in zicht. Vanaf 1 januari 2021 gaat de gemeente op in de nieuwe gemeente Eemsdelta, samen met de gemeenten Appingedam en Delfzijl. Om iets blijvends achter te laten, heeft de gemeenteraad besloten een digitaal platform te maken, waar (oud)inwoners een herinnering in beeld achter kunnen laten: Moi Loppersum! Voor huidige inwoners, hun (klein)kinderen en oud-inwoners, maar ook voor de toekomstige inwoners van de gemeente Eemsdelta.

Een herinnering aan 30 jaar gemeente Loppersum

“De herindeling is voor ons een belangrijk moment om bij stil te staan”, zegt burgemeester Hans Engels “We kijken vooruit, maar blikken tegelijkertijd ook terug op onze prachtige gemeente. Om ervoor te zorgen dat mooie herinneringen van de zeventien dorpen in onze gemeente niet verloren gaan, hebben we een digitale plek ontwikkeld waar (oud)inwoners, bedrijven, verenigingen en andere (maatschappelijke) organisaties herinneringen met elkaar kunnen delen. Zo hebben we straks een ‘digitaal monument’ waar we met trots en blijdschap en wellicht soms met weemoed terug kunnen blikken op dertig jaar gemeente Loppersum.”

Samen vertellen we het verhaal

Mensen kunnen hun eigen herinneringen delen via www.moiloppersum.nl. Zo vertellen zij samen het verhaal van dertig jaar gemeente Loppersum, waar het zo fijn wonen, werken en recreëren is, met alles waar zij trots op zijn. Zo kan men foto’s en filmmateriaal uploaden van het open landschap, de molens, monumenten, kerken en andere gebouwen in bijvoorbeeld uw dorp. Maar denk ook aan herinneringen aan evenementen, sportactiviteiten en bijzondere prestaties. Burgemeester Engels: “In principe is alles mogelijk, als het maar een herinnering is binnen de gemeentegrenzen.”

Voor en door inwoners

Het monument is voor en door (oud)inwoners van de gemeente Loppersum Met dit ‘digitale monument’ wordt de charme van de zeventien dorpen en de mooie herinneringen van haar inwoners vereeuwigd. Hans Engels: “Ook al gaat de gemeente Loppersum op in de nieuwe gemeente Eemsdelta, de unieke kenmerken van onze dorpen zullen we ons altijd blijven herinneren. Ik roep iedereen dan ook op om hun mooie foto’s en filmpjes met ons te delen!” Moi Loppersum! wordt tijdens de laatste raadsvergadering op 17 december officieel onthuld. Na die datum is het niet meer mogelijk om beeldmateriaal toe te voegen. “Je moet het zien als een soort digitaal kunstwerk, op een gegeven moment is het af.”

Het delen van herinneringen kan vanaf dit moment tot 17 december 2020 via www.moiloppersum.nl

Foto: Gemeente Loppersum