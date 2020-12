Mondkapje in de Wmo-taxi en taxibus

Heeft u een Wmo-taxi pas en reist u met de Wmo-taxi of taxibus? Dan is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. U zet het mondkapje op vóór het instappen. Dit is veilig voor u, de medereizigers en de chauffeur. Reist u met een begeleider? Ook de begeleider draagt een mondkapje en heeft dat opgezet vóór het instappen in de taxi of het busje. Let op: heeft u vóór het instappen geen mondkapje voorgedaan, dan mag de chauffeur u weigeren en kunt u niet meereizen.

Foto: Gemeente Loppersum