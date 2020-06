Natuur- en duurzaamheidsonderwijs in de gemeente Loppersum 2020

Het natuur- en duurzaamheidsonderwijs op de basisscholen in de gemeente Loppersum wordt verzorgd door het Instituut voor Natuureducatie (IVN). Dit voorjaar zou er met het project Op Fietzzz aandacht zijn voor groene onderwerpen als bloemen, bijen, bermen en biodiversiteit. Vanwege de coronamaatregelen is dit niet doorgegaan.

Toch hebben de leerlingen uit het basisonderwijs de afgelopen periode niet stilgezeten op het gebied van natuur en duurzaamheid. Door middel van thuiswerkopdrachten hebben de leerlingen de natuur in hun eigen woonomgeving onderzocht en zich verdiept in dieren en zwerfafval.

Dit najaar zal het IVN een extra project aanbieden aan de scholen. Dit project sluit aan bij de Kinderboekenweek en wordt georganiseerd in samenwerking met Kunst en Cultuur en IVAK. Zodra er meer duidelijk is over het najaarsprogramma volgt nadere informatie.

Foto: Gemeente Loppersum