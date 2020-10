Nederland Waterstofland – Investeringsplan van 9 miljard euro moet leiden tot vooraanstaande positie in Europa 

Groningen, 30 oktober 2020 – Noord-Nederlandse bedrijven en overheden presenteren vandaag hun investeringsplan waterstof Noord-Nederland aan diverse Tweede Kamerleden. Het plan omvat investeringen oplopend tot 9 miljard euro. De plannen kunnen zorgen voor het behoud van ca. 66.000 bestaande banen in bijvoorbeeld gasinfrastructuur en mobiliteit, en 25.000 (in 2030) tot 41.000 (in 2050) nieuwe banen in bijvoorbeeld onderhoud en operaties. Noord-Nederland wil hierin een voortrekkersrol spelen, waarna een landelijke en Europese implementatie volgt. De bedrijven staan klaar om gezamenlijk meer dan 50 projecten te ontwikkelen over de hele keten (productie- transport/opslag – afname). De plannen worden gefaseerd uitgevoerd. Voor de ontwikkeling van de plannen is het nodig dat het kabinet in 2021 met extra capaciteit komt voor wind op zee, een reguleringskader en een financiële ondersteuning.

In de afgelopen jaren zijn er al belangrijke stappen gezet en is er veel geïnvesteerd in waterstof in Noord-Nederland. Internationale bedrijven als Engie, Equinor, Gasunie, RWE, Shell, en Vattenfall, maar ook het MKB hebben zich voor diverse waterstofprojecten in toenemende mate gecommitteerd. Regionale en lokale overheden hebben hun toezeggingen vergroot om de Noord-Nederlandse waterstofketen te realiseren.

Ondersteunen en faciliteren

De betrokken partijen in het Noorden verzoeken de landelijke politiek deze miljardeninvesteringen te ondersteunen en te faciliteren. Er zijn nieuwe regelgeving en financiering nodig om ontwikkelingen gemakkelijker te maken en de aanleg van windparken op zee te versnellen. Daarnaast benadrukken de betrokkenen op het hoogste politieke niveau in te zetten op de ontwikkeling van groene waterstof, niet alleen in en voor Noord-Nederland, maar vooral ook landelijk en Europees. De ervaring en investeringen in Noord-Nederland – de Hydrogen Valley als proeftuin – zijn de opmaat naar een landelijke invulling en spilfunctie voor Nederland in Europa.

Vergroening

Groene waterstof zal in de toekomst een belangrijk onderdeel zijn van een duurzaam energiegebruik en essentieel voor de vergroening van de industrie en mobiliteit. Daarmee is het ook een aantrekkelijke opkomende industrie met naast globale, ook regionale en lokale voordelen. Groene waterstof als grondstof en brandstof is nodig om de Nederlandse en mondiale klimaatdoelstellingen te halen en tegelijkertijd een verbeterde luchtkwaliteit te bewerkstelligen.

Nieuwe waterstofindustrie

Nederland heeft een leidende positie in de Europese gasindustrie. Onze kennis en ervaring geeft ons een goede start om de waterstofontwikkelingen te versnellen en deze opkomende industrie te leiden. Een vooraanstaande Nederlandse waterstofindustrie heeft het potentieel om internationale bedrijven, investeringen en talent aan te trekken.

Hydrogen Valley van Europa

Noord-Nederland heeft de afgelopen jaren vol ingezet op de ontwikkeling van waterstof ecosystemen. Het heeft dan ook Europese erkenning gekregen (FCH JU) en wordt inmiddels aangemerkt als de leidende Hydrogen Valley in Europa: een volwaardige ecosysteem van groene waterstof, van productie, transport tot gebruik in industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving. De unieke kenmerken van Noord-Nederland dragen daar aan bij: een groot potentieel aan grootschalige windenergie, voldoende locaties voor productie, een bestaande gasinfrastructuur, toegang tot de markt en kennis van en ervaring met transport en handel in gassen.

Juist nu de economie een boost nodig heeft en de klimaatdoelstellingen worden aangescherpt, biedt waterstof een kans voor Nederland om de transitie van aardgas naar duurzaam te maken.

Investeringsplan Waterstof Noord-Nederland