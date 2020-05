Nieuw bedrijf S4 GroNext in Eemshaven verwerkt plasticafval tot duurzaam gas

S4 GroNext krijgt 2,8 miljoen subsidie voor de investering in productiefaciliteiten voor een nieuwe fabriek in de Eemshaven. Het nieuwe bedrijf gaat plasticafval dat niet recyclebaar is verwerken tot duurzaam gas. De chemische industrie kan dit hoogwaardige gas vervolgens gebruiken als grondstof. Met de vestiging worden 28 nieuwe, directe arbeidsplaatsen gecreëerd. De subsidie wordt toegekend vanuit de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG).

Ondersteund door subsidie bouwt het bedrijf een installatie om het plasticafval te verwerken tot korrels. Een chemische installatie verwerkt de korrels vervolgens tot gas. Een deel van dit gas wordt omgezet in elektriciteit voor eigen gebruik. De chemische installatie wordt gecombineerd met een zogeheten Kinext-unit. Dit innovatieve systeem voor energieopslag wordt onder meer gebruikt voor het stabiliseren van het elektriciteitsnet in de Eemshaven.

Circulaire economie

Volgens Groningen Seaports-CEO Cas König gaat het om “een prachtige innovatieve installatie, die het recyclen van plastic combineert met het ondersteunen van het lokale elektriciteitsnet. De vestiging van S4 GroNext op ons terrein zal een magneetwerking hebben.”

“We zijn trots dat we in de Eemshaven onze plannen kunnen verwezenlijken. De intensieve samenwerking met Groningen Seaports en de provincie heeft geleid tot ons besluit om ons hier te vestigen”, aldus Leo Visser, directeur van S4 GroNext.

IJzebrand Rijzebol, gedeputeerde economie van de provincie Groningen: “De keuze van S4 GroNext voor de Eemshaven onderstreept ons goede vestigingsklimaat voor de industrie. Daarmee vormt S4 GroNext een belangrijke nieuwe schakel in de steeds sterker wordende keten van circulair werkende bedrijven in ons havengebied.”

Het nieuwe bedrijf wordt gebouwd op 5000 vierkante meter aan de Middenweg in de Eemshaven, met uitbreidingsmogelijkheden van nog eens 5000 vierkante meter. Naar verwachting is S4 GroNext vanaf half 2021 operationeel.

Het nieuwe bedrijf vestigt zich aan de Middenweg in de Eemshaven (foto: Groningen Seaports)

Over de RIG

De doelstelling van de RIG is om een impuls te geven aan het vestigingsklimaat en werkgelegenheid voor industriële bedrijven in de Eemsdelta en op de campus Groningen. Voor de uitvoering van de RIG is in 2014 in totaal € 40 miljoen beschikbaar gesteld door het ministerie van Economische Zaken, de Economic Board Groningen (EBG) en de provincie Groningen uit het Ruimtelijk Economisch Programma. Vanuit het Nationaal Programma Groningen is € 12 miljoen toegevoegd. De RIG maakt deel uit van het programma van de EBG en van het provinciale programma Groningen@Work 2020-2023, dat als doel heeft de regio economisch versterken en daarmee zo veel mogelijk Groningers aan het werk te helpen. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de RIG namens de provincie uit.

Foto: Groningen Seaports