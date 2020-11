Nieuw (tijdelijk) hoogspanningsstation van TenneT in de Eemshaven

TenneT heeft een nieuw hoogspanningsstation in de Eemshaven. Het transformatorstation in de Oostpolder is tijdelijk en maakt extra elektriciteitstransport mogelijk vanaf de Eemshaven.

Afgelopen weekend is het transformatorstation met succes getest en inmiddels voor een periode van drie jaar in bedrijf genomen. TenneT bouwt momenteel aan een structurele langjarige oplossing voor het vergroten van de transportcapaciteit vanaf de Eemshaven en dat is de 380 kV-verbinding naar Vierverlaten in de gemeente Groningen. Als deze verbinding klaar is (2023) verscheept TenneT de transformator van het tijdelijke hoogspanningsstation naar Vierverlaten, waar momenteel als onderdeel van de aanleg van de 380 kV-verbinding gewerkt wordt aan het uitbreiden van het hoogspanningsstation daar.

De nieuwe 380 kV-verbinding vervangt de bestaande 220 kV-verbinding Eemshaven-Vierverlaten en zorgt voor een forse toename van de transportcapaciteit van elektriciteit. Momenteel zijn de civiele werkzaamheden voor de aanleg in volle gang. Afgelopen week is bij de Eemshaven een eerste mast voor deze veertig kilometer lange verbinding geplaatst, eerder is daar al mee begonnen bij Vierverlaten.

Vorige week vrijdag is een eerste mast voor de Eemshaven-Vierverlaten 380 kV-verbinding bij Eemshaven geplaatst (foto: TenneT)

De nieuwe ‘stroomsnelweg’ is hard nodig gezien alle ontwikkelingen in dit deel van de provincie. In 2018 is al een tijdelijke 380 kV-verbinding in gebruik genomen die elektriciteit vanaf het hoogspanningsstation Eemshaven-Oudeschip (met o.a. aansluitingen van de zeekabelverbindingen met Noorwegen en Denemarken) omleidt naar onder meer de Eemshaven-Meeden 380 kV-verbinding. De transportvraag neemt verder toe, zoals van de wind- en zonneparken in en rond de Eemshaven.

Bron: TenneT