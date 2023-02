Nieuwe steiger in Polder Breebaart

TERMUNTEN – Het Groninger Landschap heeft in het brakwaternatuurgebied Polder Breebaart bij Termunten een nieuwe steiger gerealiseerd.

De steiger is een aanvulling op de activiteiten van het jeugdeducatieprogramma dat wordt aangeboden in Bezoekerscentrum Dollard. Jaarlijks komen tientallen basisschoolklassen uit de regio voor een natuurles in het veldlaboratorium van het bezoekerscentrum. Vanaf de nieuwe steiger kunnen basisschoolleerlingen vanaf nu zelf waterbeestjes vangen en onderzoeken in het veldlaboratorium van Bezoekerscentrum Dollard.

De nieuwe steiger is vlakbij de waterinlaat vanuit de Eems-Dollard en tegenover de locatie waar de zeehondenkijkwand in de zomermaanden op de zeedijk staat. De aanleg van de steiger in Polder Breebaart is mede mogelijk gemaakt door Provincie Groningen, Stichting Fonds Eemsmond, het Theda Mansholt College in Delfzijl, het Jeugdeducatiefonds van Het Groninger Landschap én een gift van een donateur.

Polder Breebaart

Polder Breebaart is een binnendijks brakwatergebied vlakbij Termunten. Het natuurgebied staat middels een waterinlaat in verbinding met de Eems-Dollard. Hierdoor is de verbinding tussen zout en zout verzacht en heeft bijzondere flora zich in de polder ontwikkeld. Dankzij een vistrap migreren zowel zoet- als zoutwatervissen van de Eems-Dollard naar Polder Breebaart en andersom. Ook vogels weten Polder Breebaart goed te vinden. Waaronder enkele honderden kluten, andere veel geziene soorten zijn de bontbekplevier, goudplevier en roofvogels als de bruine kiekendief. Tot slot zijn er verschillende publieksvoorzieningen gerealiseerd waaronder het net vernieuwde Bezoekerscentrum Dollard, de herstelde bunkers van Batterij Fiemel, de zeehondenkijkwand in de lente- en zomermaanden en een rolstoeltoegankelijke vogelkijkhut.

Jeugdeducatie Het Groninger Landschap

Sinds 2010 biedt Het Groninger Landschap natuurlessen aan om kinderen te enthousiasmeren voor natuur en landschap in de provincie Groningen. De natuurlessen worden gegeven in de klas op school óf in een van de bezoekerscentra van Het Groninger Landschap. Daarnaast worden er diverse jeugdactiviteiten aangeboden en organiseert Het Groninger Landschap jaarlijks vier drukbezochte gratis jeugdfestivals. Mede dankzij het Jeugdeducatiefonds kan Het Groninger Landschap jeugdeducatie aanbieden.

Foto: Het Groninger Landschap