Nieuwsblad Transport: Havens willen eerder informatie over Europees energiebeleid

Artikel op de website van Nieuwsblad Transport naar aanleiding van de Project Cargo Summit online conferentie met als thema offshore wind. Havens lijken soms wel als laatste geïnformeerd te worden door de Europese Unie over nieuw energiebeleid. Dat terwijl juist de havens tijd nodig hebben om zich aan te kunnen passen. “Wij willen weten wat er gebeurd en wat de planning is”, liet Erik Bertholet van Groningen Seaports weten tijdens de online conferentie.

De uitzending is hieronder terug te kijken (vanaf 48:17 tot 1:13:52).

[embedded content]

[embedded content]

Vandaag te gast namens @WindEemshaven bij de @ProjectCargoSum in panel met @PortOfRotterdam @havenoostende en #esbjerg Havn over aankomende uitdagingen in de havens voor Offshore wind pic.twitter.com/i1Tf2j7sVb

— Erik Bertholet (@ErikBertholet) February 11, 2021