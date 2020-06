Ocean Grazer test duurzame batterij in Eemshaven

Ocean Grazer, een start-up die oplossingen ontwikkelt voor de offshore hernieuwbare energiesector, is druk bezig met de voorbereidingen voor het testen van haar prototype van de Ocean Battery in de Eemshaven. Deze batterij is een veelbelovende technologie om op een duurzame, schone en efficiënte manier elektriciteit op te slaan op zee, door slim gebruik te maken van de waterdruk op de zeebodem.

Het prototype, een staalconstructie van 1500 kilo, is in aanbouw bij Elzinga in Uithuizermeeden en zal na oplevering (eind juni) verder worden geassembleerd vanuit een gehuurde loods bij Benus naast het verzamelgebouw Nijlicht in de Eemshaven. Een prima plek voor Ocean Grazer met een uitstekende werkruimte en dichtbij de testlocatie, die nabij de drijvende steiger in de Emmahaven ligt.

Ocean Grazer gaat binnenkort met een boot die uitgerust is met een sonarsysteem de bodem van deze testlocatie in kaart brengen. Op deze manier krijgt de start-up een goed beeld hoe de bodem eruit ziet en hoe het prototype daarop komt te staan. Die uitkomst is nodig om uiteindelijk in september goed te kunnen gaan testen in de haven.

Het bootje van Ocean Grazer die uitgerust wordt met sonar om de testlocatie in de Emmahaven in kaart te brengen (foto Ocean Grazer)

Foto: Groningen Seaports