Omexo: Europa’s grootste waterstoffabriek moet verrijzen in de Eemshaven

Artikel in het online magazine PowerUpdate van Omexo. Als het aan het consortium – gevormd door Shell, Gasunie, Groningen Seaports, RWE en Equinor – ligt, staat er in 2030 een enorme electrolyzer in de Eemshaven. Een electrolyzer waarin vier gigawatt aan stroom afkomstig van windmolens in de Noordzee omgezet wordt in waterstof. Rond 2040 zou dit zelfs tien gigawatt kunnen zijn.

Het voornemen om dit te onderzoeken en uiteindelijk te realiseren, maakte het consortium in februari wereldkundig. Inmiddels zijn we ruim een half jaar verder. Heeft de coronacrisis de ontwikkeling van dit zeer ambitieuze project vertraagd of wellicht gestopt? Niets is minder waar!