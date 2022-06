Open Dag en jubileum Paardenmelkerij De Lage Wierde

WIRDUM – Paardenmelkerij De Lage Wierde uit het Groningse Wirdum houdt zaterdag 18 juni weer haar jaarlijkse open dag. Er worden diverse demonstraties en workshops gegeven en op het terrein van De Lage Wierde is er ook dit jaar weer een markt met ruim veertig kramen. De open dag duurt van 10.00 tot 16.00 uur.

Wat in 2002 begon als hobby is twintig jaar later uitgegroeid tot een internationaal bedrijf met duizenden klanten over de hele wereld. Aan de basis van het bedrijf stond het nichtje van eigenaar Cor de Winter, die kampte met ernstige huidklachten. Zij zag in het programma Klokhuis dat paardenmelk een gunstige invloed zou hebben op huidklachten en belde met haar oom. De Winter begon met het melken van zijn paarden en het nichtje was na een jaar paardenmelk drinken af van haar huidklachten. Voor De Winter was dit reden om hier zijn bedrijf van te maken.

Elk jaar trekt de open dag van De Lage Wierde ruim 2.000 bezoekers. De hele dag door is er veel te zien en te beleven voor jong en oud. Zo wordt er elk uur een paard gemolken, zijn er diverse workshops en demonstraties, vertoond een hoefsmid zijn kunsten en kan er op de markt vers gemolken paardenmelk geproefd worden. Voor de kinderen zijn er workshops en activiteiten zoals een groot springkussen, een meterslange stormbaan, selfies maken met de paarden en kan er geknutseld worden onder het genot van een ijsje of een suikerspin. Verder is er een markt met ruim veertig standhouders, een groot terras en klinkt er livemuziek. De toegang en het parkeren is gratis.

Foto: Paardenmelkerij De Lage Wierde