Open dag op 27 januari bij technische mbo-school in Delfzijl

DELFZIJL – Bedrijfsleven verenigd in Techniek Groningen roept juist nu op: schrijf je nu in voor dé technische mbo-school in Delfzijl

Gerenommeerde bedrijven zoals Vattenfall, Avebe, Nobian, Kisuma en Engie gevestigd in Noordoost Groningen verenigen zich en starten een campagne om technische mbo’ers bewust te maken van de unieke positie waar ze in zitten. Juist nu moeten Groninger mbo’ers zich inschrijven voor de technische mbo-school in Delfzijl waar 27 januari een open dag is. Niet alleen omdat bedrijven in de regio om hen zitten te springen, maar juist omdat het toekomstperspectief voor deze mbo’ers goed is. Zo starten mbo’ers die kiezen voor een opleiding allround operationeel technicus (AOT) of procestechniek met een hoger startsalaris dan HBO’ers, liggen de banen voor het oprapen en krijgen ze een baan in de ‘schone’ techniek die je met gemak kunt volhouden tot je pensioen.

Voordelen

Pas afgestudeerde werknemers benoemen de volgende voordelen van hun baan: ze ontvangen een bovengemiddeld startsalaris, hebben vrijwel direct een baan en door ploegendiensten te draaien hebben ze veel vrije tijd. Ze zijn trots op het draaiende houden van een grote fabriek of installatie, een baan in de ‘schone’”’ techniek is met gemak vol te houden tot je pensioen en ze dragen echt bij aan de maatschappij omdat ze werken in cruciale sector in de levensmiddelen, energie of chemie.

Zo geeft Brent Zwart (foto), voormalig AOT-student en nu Operator AVI bij EEW Energy from Waste, aan: “Het is zo gaaf om te werken in een energiecentrale die zo’n belangrijke functie heeft in ons land. De verantwoordelijkheid is erg groot maar dat vind ik juist leuk. Samen met mijn collega’s houd ik de hele centrale draaiende, dat is toch geweldig!”

Techniek Fixt Het

Onder de naam Techniek Fixt Het wordt de campagne gevoerd door technische bedrijven aangesloten bij Techniek Groningen. Daarin staan de voordelen voor de student na het afronden van de technische opleiding en roept de campagne op om 27 januari a.s. naar de open dag in Delfzijl te komen. Daar kunnen toekomstige techniek studenten kennis maken met verschillende technische opleidingen. De technische school in Delfzijl is sinds 2019 al meerdere malen vermeld als de aanbieder van topopleidingen in de Keuzegids MBO.

Foto: Pepijn van den Broeke