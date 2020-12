Openbare bijzondere raadsvergadering 17 december 2020

Deze bijzondere raadsvergadering wordt in het gemeentehuis gehouden. Dit is de laatste vergadering van de raad van de gemeente Loppersum en staat in het teken van het afscheid van de gemeente en van elkaar. De publieke tribune is in verband met de Corona-maatregelen helaas niet toegankelijk voor publiek en pers. De vergadering is live te bekijken en te beluisteren via www.loppersum.nl/afscheidraad.

Agenda van de raadsvergadering van 17 december 2020

Foto: Gemeente Loppersum