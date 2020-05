Gemeente Loppersum houdt digitale raadsvergadering

LOPPERSUM – De raadsvergadering van de gemeente Loppersum op 25 mei wordt als openbare videovergadering gehouden.

De vergadering begint om 19.30 uur en is live te volgen via het YouTube kanaal van de gemeente Loppersum. Inwoners die willen inspreken kunnen hun bijdrage aanleveren bij de griffie via griffie@loppersum.nl tot woensdag 20 mei 2020 om 12.00 uur. Deze bijdragen worden bij de vergaderstukken op de website geplaatst. Klik hier voor de agenda van de raadsvergadering van 20 april 2020.

Foto: Gemeente Loppersum