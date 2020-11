Openbare raadsvergadering 23 november 2020

Deze openbare raadsvergadering wordt in het gemeentehuis gehouden. De publieke tribune is in verband met de Corona-maatregelen helaas niet toegankelijk voor publiek en pers. De vergadering is live te beluisteren via www.loppersum.nl.

Inwoners die willen inspreken kunnen hun bijdrage aanleveren bij de griffie via griffie@loppersum.nl tot donderdag 19 november 2020 om 12.00 uur. Deze bijdragen worden bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

Agenda van de raadsvergadering van 23 november 2020

