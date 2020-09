Opening versterkt dorpshuis, baan en park Garrelsweer 5 september

Op zaterdag 5 september is het versterkte dorpshuis en de multifunctionele ijs- en atletiekbaan en park in Garrelsweer officieel geopend. Wethouder Pier Prins (wonen en leefbaarheid) opende het vernieuwde en versterkte dorpshuis. Wethouder Bé Schollema (sport) de multifunctionele baan en park. Hiermee krijgt het dorp een toekomstbestendig dorpshuis en een nóg centralere ontmoetingsplek, voor jong en oud.

Versterking van het dorpshuis

Weersterheem, het dorpshuis in Garrelsweer, is versterkt en vernieuwd. De werkzaamheden aan het pand zijn gestart in februari 2020. In juli 2020 zijn de werkzaamheden afgerond. Tegelijkertijd met de versterking van het pand zijn enkele lang gekoesterde wensen gerealiseerd, de zogenaamde koppelkansen. Wethouder Pier Prins: ‘De versterking en vernieuwing van het dorpshuis in Garrelsweer is een goed voorbeeld van koppelkansen in de versterkingsopgave. Het dorpshuis is een belangrijk onderdeel van het dorp dat een rijk vrijwilligersleven kent met veel activiteiten. Garrelsweer staat nog voor een opgave in de versterkingsoperatie. Het is mooi dat dit dorpshuis als anker alvast versterkt is. Garrelsweer heeft nu een toekomstbestendig dorpshuis.’

Multifunctionele baan en park



Na een aantal jaren van voorbereiding is er op initiatief van de werkgroep Kansrijk Garrelsweer een multifunctionele ijs- en atletiekbaan en park aangelegd in het dorp. Hierdoor krijgt het dorp een nóg centralere ontmoetingsplek, voor jong en oud. De velden achter het dorpshuis zijn ingericht tot een multifunctionele sportieve accommodatie met een atletiekbaan. In de winter kan er geschaatst kan worden. In de zomer is het veld geschikt als volleybal- en voetbalveld.

Nationaal Programma Groningen

Binnen de versterking van het dorpshuis zijn de koppelkansen gefinancierd vanuit het project Bijdrage dorpshuizen. De aanleg van een multifunctionele baan en park in Garrelsweer is onderdeel van het project Dorpsinitiatieven gemeente Loppersum. Deze projecten zijn (mede) mogelijk gemaakt door Nationaal Programma Groningen.

Foto: Gemeente Loppersum