Oproep: bent u mantelzorger in de gemeente Loppersum?

Op 10 november 2020 is de landelijke Dag van de Mantelzorg. De gemeente Loppersum en het Steunpunt Mantelzorg besteden daar graag aandacht aan. Juist in deze tijd! Er zijn veel mensen die door de corona-maatregelen een helpende hand bieden aan een ander. Wij willen onze waardering uitspreken door een attentie aan te bieden. Om in aanmerking te komen voor een attentie dient u als mantelzorger te staan ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg Loppersum. Daarnaast moet u langer dan drie maanden en 4 uur per week mantelzorgtaken verrichten. Is dit van toepassing? Neem dan contact op met Marleen Mulder, Coördinator Mantelzorgondersteuning bij Stichting Welzijn Dienstverlening. Zij is te bereiken via 0596 – 650 787.

Foto: Gemeente Loppersum