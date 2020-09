Opruimactie in Eemshaven tijdens World Cleanup Day

Aanstaande zaterdag (19 september) wordt de World Cleanup Day 2020 gehouden. Wereldwijd worden er deze dag talloze initiatieven georganiseerd om afval en plastics op te ruimen. Zo ook in de Eemshaven, want net als vorig jaar organiseren Groningen Seaports, Northern Netherlands Plastic Foundation (NNPF) en Snel Uitzendbureau (lid van de MOI-community in Nijlicht) daar een opruimactie. Groningen Seaports zet zich graag in voor een schoner milieu en een duurzame, circulaire wereld en dit initiatief past daar natuurlijk uitstekend bij.

CEO Cas König van Groningen Seaports: “Natuurlijk zijn we er in de eerste plaats om de economische situatie in de havens en het industriegebied van Delfzijl en de Eemshaven te ondersteunen en te versterken, maar we zijn ons ervan bewust dat we dat doen aan de rand van het mooiste natuurgebied van Nederland. Die maatschappelijke verantwoordelijkheid is een zeer belangrijk uitgangspunt bij onze activiteiten en vastgelegd in de missie van Groningen Seaports. Economie en ecologie gaan hier samen.”

Verzamelpunt Nijlicht

Er hebben zich ruim 70 vrijwilligers aangemeld die van 10.00 uur – 12.30 uur gaan helpen een gedeelte van de Eemshaven op te ruimen. Het gaat om het stuk dijk nabij de windturbine van 2-B Energy (die met twee wieken) tot aan AG EMS in het westelijk deel van de Eemshaven. Daarnaast wordt het terrein rondom de helikopterhaven schoongemaakt. De opruimactie wordt wegens veiligheid en efficiëntie gecoördineerd. Verzamelpunt is kantorencomplex Nijlicht waar vertegenwoordigers van Groningen Seaports, Snel Uitzendbureau en NNPF de vrijwilligers ontvangen. Na een korte instructie en het uitdelen van de diverse benodigdheden gaat iedereen in groepjes naar de aangewezen opruimlocaties, waarbij uiteraard de RIVM-richtlijnen in acht worden genomen.

Nog meedoen?

Natuurlijk, graag zelfs! Stuur dan even een mailtje naar Groningen Seaports: officesupport@groningen-seaports.com. Graag tot ziens op zaterdag 19 september om 10.00 uur in Nijlicht, Eemshaven!

Opruimers in actie tijdens de vorige World Cleanup Day in 2019 (foto: Groningen Seaports)