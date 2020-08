ORF TVthek: Wasserstoffprojekt in Groningen

Een tv-ploeg van de Oostenrijkse tv-zender ORF bracht onlangs een bezoek aan de Eemshaven om een bijdrage te maken over het thema waterstof. Journaliste Veronika Fillitz interviewde CEO Cas König hierover. De uitzending van 19 augustus is hier terug te zien. Het gedeelte over het waterstofproject in de Eemshaven begint bij minuut 4,09 (het 4e item/bolletje in de tijdlijn onder de video). Op 17 augustus was de korte bijdrage ‘Niederlande planen Mega-Windpark’ al op de Oostenrijkse zender te zien (bij minuut 21,04; het 13e item/bolletje).