Parkmanagement op Fivelpoort opnieuw verzorgd door Werkplein Fivelingo

De Coöperatie Bedrijvenpark Fivelpoort (CBF) heeft het contract met Werkplein Fivelingo verlengd. CBF beheert het parkmanagement op Bedrijvenpark Fivelpoort in Appingedam. Het parkmanagement wordt sinds 2011 uitgevoerd door Werkplein Fivelingo, dat op het bedrijvenpark gevestigd is.

Het bedrijventerrein, een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Appingedam en Delfzijl en Groningen Seaports, is vanaf de aanleg in 2006 voorzien van enkele aanvullende services die beheerd worden door het parkmanagement en werkt als een vereniging van eigenaren. Denk hierbij aan glasvezelinfrastructuur, geothermische energie, camerabeveiliging en de uitgebreide groenvoorziening op het bedrijvenpark. Samenwerken en delen is daarbij het credo.

Samenwerking

“De ondernemers op Bedrijvenpark Fivelpoort hebben die samenwerking ook in de genen en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het park. Dat is uniek in Nederland. De bedrijven zijn daarom verenigd in een coöperatie, die ontzorgt, gezamenlijke doelen bereikt en schaalvoordelen biedt, die voor ieder individueel bedrijf onbereikbaar zouden zijn geweest”, vertelt Koos Wiersma, burgemeester van Appingedam en tevens voorzitter van de CBF.

“Fivelingo is een heel mooi voorbeeld van hoe een werkplein meedraait in een commerciële omgeving en andersom, hoe bedrijven op Fivelpoort zo hun sociale en maatschappelijke rol oppakken. Win-win dus”, concludeert CEO Cas König van Groningen Seaports, beheerder van het bedrijventerrein.

Werkplein Fivelingo

Werkplein Fivelingo heeft een grote vestiging op Bedrijvenpark Fivelpoort en voert de Participatiewet uit voor de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Het bedrijf zet zich in voor een inclusieve arbeidsmarkt en helpt iedereen die kan werken met het vinden van werk of een opleiding. Dat gebeurt door het realiseren van (aangepast) werk binnen en buiten het bedrijf en het aanbieden van vacatures, opleidingstrajecten, workshops en trainingen. Fivelingo werkt graag samen met werkgevers, sectorale organisaties en onderwijsinstellingen die kansen bieden aan werkzoekenden. Daarnaast biedt het inkomensondersteuning aan mensen met een laag inkomen.

Bedrijvenpark Fivelpoort in Appingedam (foto: Groningen Seaports)

Foto: Groningen Seaports