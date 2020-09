In verband met de coronamaatregelen en de richtlijnen vanuit het RIVM komt de bijeenkomst van Platform Duurzaamheid op dinsdag 15 september te vervallen. Over een volgende datum en tijdstip zal tijdig worden geïnformeerd.

Voor informatie, vragen, reacties en suggesties kunt u contact opnemen met mevrouw L. van den Akker via telefoonnummer 0596-548200 of via e-mail l.vandenakker@loppersum.nl.

Foto: Gemeente Loppersum