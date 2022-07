Provinciale Staten wil bus tussen Spijk en Middelstum behouden

MIDDELSTUM/SPIJK – De provincie moet ervoor zorgen dat de bus tussen Middelstum en Spijk behouden blijft. Een oproep van de ChristenUnie hiertoe kon op ruime steun rekenen.

Provinciale Staten bespraken woensdag maatregelen om te besparen op de busdienstregeling. Dat is nodig omdat het aantal reizigers nog niet terug is op het niveau van voor corona. Onderdeel van deze maatregelen was het afschaffen van buslijn 45. Daardoor zou door Zeerijp, ’t Zandt, Godlinze, Losdorp geen enkele bus meer rijden.

‘Belangrijk voor de leefbaarheid’

Voor de ChristenUnie is dit niet acceptabel. Statenlid Fredric Geijtenbeek: “Dit is een buslijn die maar een paar keer per dag rijdt en waar maar weinig mensen gebruik van maken. Maar voor de leefbaarheid van deze dorpen is het heel belangrijk dat er een ov-verbinding blijft bestaan. Het zou zonde zijn om de laatste bus in deze dorpen weg te bezuinigen omdat er tijdelijk minder reizigers zijn.”

Op de VVD en BvNL na waren alle politieke partijen het met de ChristenUnie eens. Het provinciebestuur gaat aan de slag om te zorgen dat deze buslijn in 2023 blijven rijden.

Foto: ChristenUnie Groningen