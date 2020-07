Reactie burgemeester Engels op aardbeving 14 juli 2020

Op 14 juli 2020 heeft er een aardbeving plaatsgevonden in Loppersum rond 17.15 uur. De beving is op vele plekken in Loppersum en omgeving gevoeld. Het KNMI stelde de kracht van de beving vast op 2,7 op de schaal van Richter.

Burgemeester Hans Engels:

‘We zijn vandaag opnieuw opgeschrikt door een flinke aardbeving. De zwaarste aardbeving van dit jaar in de provincie Groningen. Deze beving heeft wederom een grote impact op onze gemeenschap. Wonen in een onveilig huis; ik kan me voorstellen dat u gevoelens van angst en onzekerheid ervaart. Ik leef met u mee en wens u allen heel veel sterkte. Laten we met elkaar de boodschap blijven verkondigen dat we er nog lang niet zijn.

En daarom doe ik nu opnieuw een oproep aan ministers Wiebes en Ollongren. Ik hoop dat nu ook in Den Haag doordringt dat er snel stappen moeten worden gezet naar een veilige en gezonde regio. Het stoppen van de gaswinning uit het Groningenveld is in zicht. Onze inwoners merken hier echter nog weinig van. De zorgen en onzekerheid over de schadeafhandeling en versterking spelen een grote rol in hun dagelijks leven. Een snellere oplossing hiervoor is van essentieel belang voor het welzijn van onze inwoners. De aardbevingsellende ontwricht onze samenleving. Het is tijd om dit als een crisis te gaan aanpakken.’

Foto: Gemeente Loppersum