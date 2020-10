LOPPERSUM – Zondag 11 oktober was de jaarlijkse Coming Outdag; de dag waarop wereldwijd aandacht wordt besteed aan het uit de kast komen van mensen die homo, lesbienne, biseksueel of transgender zijn. Vanochtend is bij het gemeentehuis in Loppersum de regenboogvlag, het symbool van Coming Outdag, gehesen. Hiermee benadrukt de gemeente dat zij de veiligheid en acceptatie van LHBTI-ers belangrijk vindt.

Foto: Gemeente Loppersum