'Rookmelders redden levens!'

Alleen al in onze provincie zijn er ongeveer 140 woningbranden per jaar. De meeste slachtoffers vallen niet door de brand, maar door de giftige rook. En een brand ontwikkelt zich razendsnel, binnen vier minuten kan er al een levensgevaarlijke situatie ontstaan. Die paar minuten is niks als je samen met je gezin veilig buiten moet zien te komen. Vroeg ontdekken van brand door een rookmelder is dus letterlijk van levensbelang.

75% van alle Groningers heeft de rookmelders gelukkig al in huis hangen. Brandweer Groningen hoopt dat met deze campagne dit percentage stijgt. Niet omdat het moet, maar omdat iedereen toch veilig wil zijn?

Vul op www.rookmelders.nl de Rookmelderwijzer in en ontvang een persoonlijk advies over hoeveel rookmelders in uw woning nodig zijn.

Foto: Gemeente Loppersum