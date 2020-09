RTV Noord: interview met Cas König over deelfietsen in de Eemshaven

RTV Noord-verslaggever Elwin Baas interviewt CEO Cas König live in Edwin op Noord over de nieuwe deelfietsen in de Eemshaven. Werknemers die met het openbaar vervoer naar de Eemshaven reizen, kunnen het laatste stukje naar hun werk fietsen. Bij drie bushaltes en het treinstation in de Eemshaven staan exemplaren die ze gratis kunnen gebruiken. Hierdoor zijn bedrijven in de Eemshaven nog beter bereikbaar.

https://www.groningen-seaports.com/wp-content/uploads/Interview-Cas-Konig-over-deelfietsen.mp3