RTV Noord: Minister Kaag brengt bezoek aan Eemshaven en Veendam

Artikel van RTV Noord over het bezoek van minister Sigrid Kaag aan de Eemshaven.

Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is woensdag op werkbezoek in onze provincie. Rond één uur woensdagmiddag is ze aangekomen in de Eemshaven. Later gaat ze nog naar Veendam. In de Eemshaven woont Kaag een aantal presentaties bij over projecten in de Eemshaven. Ze maakt ook nog een boottocht door de haven.

Foto: Groningen Seaports