RTV Noord bericht over het Waddenfonds, dat 750.000 euro steekt in de aanpak van plasticsoep in de Waddenzee. Groningen Seaports neemt ook deel aan dit project. Met het geld moet in kaart gebracht worden waar het plastic vanuit de binnenwateren de Waddenzee weet te bereiken.

Ook Dagblad van het Noorden en Groene Zaken schrijven over de aanpak van plasticsoep.