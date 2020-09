Sirenes loeien op maandag 7 september 2020

Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur loeien alle 4278 sirenes in Nederland. Ook tijdens deze coronacrisis zullen de sirenes loeien op maandag 7 september om 12.00 uur.

De sirenes loeien op iedere eerste maandag van de maand, zodat iedereen de sirene herkent bij een ramp of zwaar ongeval. Het loeien van de sirenes duurt 1 minuut en 26 seconden. Wanneer de sirenes langer en meerdere malen achter elkaar loeien, is er sprake van alarm. Mensen moeten dan direct naar binnen, deuren en ramen sluiten en elektronische ventilatie uitzetten. Via radio of tv van regionale calamiteitenzenders wordt meer informatie gegeven. Klachten over het niet horen van sirenes kunnen worden gemeld bij de Veiligheidsregio Groningen.

NL-Alert controlebericht

NL-Alert is een ander alarmmiddel van de overheid dat Nederlanders waarschuwt en informeert over een noodsituatie in hun omgeving.

Foto: Gemeente Loppersum