Sluiting woning wegens hennepteelt

Burgemeester Hans Engels van de gemeente Loppersum heeft besloten om een woning in Loppersum voor de duur van drie maanden te sluiten in het kader van de Opiumwet. De woning is met ingang van 27 juli vanaf 15.00 uur voor een ieder afgesloten.

Burgemeester Engels geeft aan met diverse partners, waaronder de politie, op te treden tegen druggerelateerde activiteiten. Er wordt gehandhaafd waar dat nodig is, zodat de leefbaarheid in de wijken en dorpen en het veiligheidsgevoel van inwoners zijn gewaarborgd.

Foto: Gemeente Loppersum