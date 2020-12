Start bouw Vopak Solar Park Eemshaven

Vopak Solar Park Eemshaven start met de bouw van het zonnepark in de Eemshaven. Het nieuwe zonnepark krijgt een capaciteit van circa 25 megawatt, wat gelijk staat aan een gemiddeld verbruik van ongeveer 8.000 Nederlandse huishoudens. Zowel de subsidie- en vergunningstrajecten als de financiering zijn succesvol afgerond.

Het zonnepark wordt gebouwd op 19 hectare grond rondom Vopak Terminal Eemshaven. Begin 2021 zal begonnen worden met de bouwwerkzaamheden op het terrein. Volgens de huidige planning zal in het derde kwartaal van 2021 de eerste groene stroom worden geleverd aan het elektriciteitsnet. Timo Spaninks, Managing Director bij Vopak: “Dit project past goed binnen de ambitie van Vopak om samen met partners infrastructuur-oplossingen te ontwikkelen voor het faciliteren van duurzame energie. Het stelt ons tevens in staat om meer kennis en ervaring op te doen met elektriciteit als energiedrager.”

“Dit zonnepark is een prachtige samenwerking van betrokken partijen. En door onze deelneming wordt ook het lokale karakter van het project gewaarborgd. Daarnaast zijn wij blij dat bedrijven als Vopak en Whitehelm in ons gebied durven te investeren in duurzame energie, zeker in deze tijden. Lokaal geproduceerde groene energie is van groot belang voor ons om het havengebied duurzamer te maken en daarmee de energietransitie vooruit te helpen. Dit straalt ook af op bedrijven die zich hier willen vestigen, juist vanwege de beschikbaarheid van duurzame energie”, zegt Cas König, CEO van Groningen Seaports.

Wessel Schevernels, Chairman van Vopak Terminal Eemshaven en Senior Investment Director bij Whitehelm: “Whitehelm is verheugd om naast haar investering in Vopak Terminal Eemshaven, wederom met haar partners Vopak en Groningen Seaports, een duurzame bijdrage te kunnen leveren aan de Nederlandse energiezekerheid en de transitie naar klimaatneutrale stroomproductie. De ontwikkeling van Vopak Solar Park Eemshaven past uitstekend in ons beleid om een lange termijn partner te zijn, met respect voor zowel lokale behoeften als wel de UN Sustainable Development Goals.”

Vopak Solar Park Eemshaven is een joint venture met de partijen Groningen Seaports, Vopak en fondsen beheerd door Whitehelm Capital. In februari 2019 werden de eerste plannen rondom dit zonnepark aangekondigd.

Artist impression van het 19 hectare grote zonnepark dat bij Vopak Terminal Eemshaven ontwikkeld wordt (foto: Groningen Seaports)