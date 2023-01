Station Loppersum verduurzaamd van label G naar label A

LOPPERSUM – Op 9 januari 2023 starten de werkzaamheden om het stationsgebouw van Loppersum te verduurzamen. Het doel om het gebouw van een label G naar een label A status te brengen wordt met name door het verbeteren van de isolatiewaarde bereikt. Het dak, de ramen en de installatie worden aangepakt. De planning is dat de werkzaamheden in april afgerond zijn.

Om tot een A label te komen zijn verschillende werkzaamheden nodig. Zo worden eerst de dakpannen verwijderd en na het aanbrengen van geïsoleerde dakplaten worden er nieuwe dakpannen teruggeplaatst. Het glas in de ramen wordt vervangen door Hr++ glas en de bestaande warmtepomp wordt geoptimaliseerd. Ook wordt ledverlichting aangebracht.

Laadpaal blijft bereikbaar

Het gebouw zal rondom in de steiger gezet worden om op een veilige wijze de werkzaamheden aan het dak te kunnen verrichten. De laadpaal voor het stationsgebouw voor elektrische auto’s zal bereikbaar blijven tijdens de werkzaamheden. Een gedeelte van de parkeerplaats voor en naast het gebouw zal benut worden voor opslag materialen/bouwterrein. De invalideparkeerplaats blijft toegankelijk.

Samenwerking

De maatregelen zijn tot stand gekomen in samenwerking met Royal Haskoning DHV en Peutz bouwfysica. Hoofdaannemer is Van Wijnen Deventer.

Foto: Google Street View