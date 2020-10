Takkenroute: ophalen grof snoeiafval

Dit najaar, van maandag 26 oktober tot en met vrijdag 30 oktober 2020, is er weer een mogelijkheid om grof snoeiafval gratis bij u thuis te laten ophalen. Grof snoeiafval is tuinafval dat niet in de groene container past. Dit zijn takken tot polsdikte en in bundels aangeboden tot maximaal 2m3 (geen boomstronken). Wilt u gebruikmaken van deze extra service? Dan kunt zich tot en met donderdag 22 oktober aanmelden bij het KlantContactCentrum van de gemeente Loppersum via 0596 – 54 82 00, of via gemeente@loppersum.nl.

Foto: Gemeente Loppersum