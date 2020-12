Tariefswijziging Wmo-vervoer      

Per 1 januari 2021 verandert het tarief voor het Wmo-vervoer. Zoals afgesproken betalen wmo taxipashouders hetzelfde tarief als reizigers die met het openbaar vervoer reizen. Per 1 januari 2020 zijn de tarieven voor inwoners met een wmo taxipas als volgt: U betaalt vanaf 1 januari 2020 voor het opstaptarief € 0,998 in plaats van € 0,98. Voor het kilometertarief gaat u per 1 januari 2020 € 0,171 betalen in plaats van € 0,170. Bij het reserveren worden de bedragen op 5 cent afgerond. Ga voor meer informatie naar de website van Publiek Vervoer.

Foto: Gemeente Loppersum