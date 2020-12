Wij hebben meldingen gekregen dat inwoners gebeld worden namens de gemeente Loppersum over energiebesparing. Deze telefoontjes komen niet van ons, maar van commerciële energiebedrijven. U bent als inwoner vrij om te kiezen of en via welk bedrijf u energiebesparende maatregelen in de woning wilt laten doen. Wilt u hier meer informatie over? Kijk dan op de website van Energieloket Groningen.

Foto: Gemeente Loppersum