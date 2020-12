Terugblik buitengewone raadsvergadering; secretaris-directeur Bonnema ontvangt legpenning

Donderdagavond 17 december vond in het gemeentehuis van Loppersum de laatste, buitengewone raadsvergadering plaats. In deze vergadering namen wij afscheid van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, de griffier en de secretaris / algemeen directeur.

Gedenkwaardige momenten

Een gedenkwaardige, bijzondere, emotionele avond met veel mooie woorden, een lach en een traan. Met een film over 30 jaar gemeente Loppersum aan de hand van de herinneringen van de vier (oud-)burgemeesters en een mooi videoboodschap van de Commissaris van de Koning, René Paas.

Drie (oud)raadsleden ontvingen een Koninklijke Onderscheiding en mogen zich nu Lid in de Orde van Oranje Nassau noemen. Daarnaast kreeg Jurry Bonnema, uit handen van plaatsvervangend voorzitter van de raad Aagtje Elderman-Star, de zilveren legpenning van de gemeente.

Zilveren legpenning

Plaatsvervangend voorzitter van de raad, Aagtje Elderman-Star, verwoordde als volgt waarom: “Jurry is de rechterhand van het college en de spil van de ambtelijke organisatie, sinds februari 2009, eerst als waarnemend secretaris van het college en later directeur van de ambtelijke organisatie. De raad heeft enorme bewondering voor de manier waarop Jurry moeilijke dossiers aanvliegt. Hij kan zaken glashelder uitleggen zonder één letter op papier en in gewone mensentaal, geen ambtelijk jargon. Als persoon is Jurry toegankelijk en benaderbaar.”

Harde werkers

Via Jurry Bonnema werden ook alle medewerkers bedankt. Aagtje Elderman-Star: “De gemeenteraad heeft met de ambtenaren altijd plezierig contact gehad. Het zijn harde werkers en zij toonden zich altijd bereid ons als raad te informeren of te helpen. Iedereen is heel betrokken bij de gemeente. Er zijn drukke tijden geweest met de gaswinning, de herindeling en corona. Het laatste jaar hebben de ambtenaren onder moeilijke omstandigheden gewerkt. Dit waarderen wij enorm. Grote dank daarvoor.”

Moi Loppersum

Aan het eind van de vergadering werd het digitale monument Moi Loppersum (www.moiloppersum.nl) officieel door burgemeester Hans Engels onthuld.

Terugkijken

Bent u benieuwd naar alle toespraken van burgemeester, wethouders en de raad? Kijk dan de vergadering terug via www.loppersum.nl/afscheidraad.

Foto: Gemeente Loppersum