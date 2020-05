Op maandag 4 mei 2020 herdenken we in het hele land alle Nederlandse oorlogsslachtoffers. De herdenkingen in de gemeente Loppersum gaan dit jaar iets anders in verband met de maatregelen die gelden vanwege het coronavirus. Burgemeester Hans Engels heeft namens het gemeentebestuur van Loppersum een videoboodschap ingesproken. Bekijk de video op YouTube via de onderstaande knop.

Toespraak burgemeester Hans Engels Nationale Herdenking 4 mei 2020

Beste inwoners van de gemeente Loppersum,

Het is mooi om te zien dat er in veel dorpen in onze gemeente betrokken bewoners zijn die zich inzetten voor het levend houden van de herinneringen aan de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog op 4 mei. Hetzelfde geldt voor het vieren van de bevrijding op 5 mei. Het gemeentebestuur is u allen daar zeer erkentelijk voor.

Juist in dit bijzondere jubileumjaar, 75 jaar na 1945, was het de bedoeling om aan het herdenken en vieren extra aandacht te besteden. Velen van u hebben daar in eigen dorp voorbereidingen voor getroffen, maar op een moment dat we ons nog niet bewust waren van de uitbraak van het coronavirus. Het coronavirus laat ons nu op een bijzondere manier zien hoe belangrijk onze vrijheid is en hoe vanzelfsprekend we die vrijheid eigenlijk al heel lang ervaren. Dit alles maakt de herdenking in dit bijzondere jubileumjaar nog indringender.

Nu we noodgedwongen het herdenken en de viering van de bevrijding vooral in huiselijke kring beleven, wil ik u vragen om in deze bijzondere tijd dáár het goede gesprek te voeren en vooral de verbinding tussen generaties in stand te houden.

Ik richt me nu ook specifiek tot jullie, kinderen en jonge inwoners. Bel, FaceTime of Skype met je opa of oma. Of stuur een ouderwetse brief of maak een mooie tekening. En stel ze vragen. Hoe was het in de oorlog?

Andersom geldt dit natuurlijk ook. Opa’s en oma’s, vertel uw kinderen en kleinkinderen hoe het was. Vertel ze over uw ervaringen van het dagelijkse leven in tijden van oorlog en onvrijheid. Samen hebben we de plicht en de verantwoordelijkheid om niet te vergeten.

Laten we juist in dit bijzondere jaar met elkaar de vrijheid doorgeven.

Ik wens u allemaal goede dagen.

Foto: Gemeente Loppersum