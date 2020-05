Uitnodiging politieke groeperingen voor bijeenkomst herindelingsverkiezing gemeente Eemsdelta

De huidige gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum gaan per 1 januari 2021 verder als de gemeente Eemsdelta. Daarom is op woensdag 18 november 2020 de herindelingsverkiezing voor de nieuw te vormen gemeente. Voor de politieke groeperingen die willen deelnemen aan de herindelingsverkiezing, organiseert de gemeente een voorlichtingsbijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst staan onder andere de onderwerpen registratie van de politieke partijen en de kandidaatstelling op het programma.

Datum: 11 juni 2020

Locatie: Raadzaal gemeentehuis Delfzijl.

Tijdstippen: 15.00-17.00 uur en van 19.00-21.00 uur

Meld u aan!

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het coronavirus, daarom zal de bijeenkomst twee keer gegeven worden. Tijdens deze bijeenkomsten houden we rekening met 1,5 meter afstand en een maximum aantal personen. We vragen u om van te voren aan te geven of u komt. Aanmelding kan door het sturen van een mail naar: bureauverkiezingen@eemsdelta.nl of telefonisch via: (0596) 63 99 70.

Wij vragen u in de mail het volgende te vermelden:

uw naam

uw telefoonnummer

de naam van de politieke groepering

met hoeveel personen (maximaal 2) u de voorlichting wilt bijwonen

de keuze van het tijdstip: 15.00 uur of 19.00 uur.

Wanneer u al vragen hebt dan kunt u deze mailen naar bureauverkiezingen@eemsdelta.nl.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het bureau Verkiezingen, telefoon (0596) 63 99 70.

Foto: Gemeente Loppersum