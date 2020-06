Uniek zonnepark op binnendijk Eemshaven in eindfase

Momenteel wordt door Solarfields en Groningen Seaports de laatste hand gelegd aan een zonnepark gebouwd op de slaperdijk in de Eemshaven. In maart is de aanleg begonnen en het is uniek in de wereld dat een grootschalig zonnepark op een binnendijk geplaatst is. Medio augustus is de zonnedijk operationeel en produceren de ruim 17000 panelen 7 miljoen kWh elektriciteit per jaar. De energie die door het zonnepark wordt opgewekt zal worden afgenomen door Vattenfall.

Een gedeelte van de ruim 5 kilometer lange zonnedijk (foto Groningen Seaports)

Foto: Groningen Seaports