Vaststelling uitslag verkiezingen van de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Eemsdelta

Vrijdagmorgen 20 november 2020 maakte de voorzitter van het centraal stembureau, burgemeester Gerard Beukema, de definitieve uitslag van de verkiezingen van de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Eemsdelta bekend.

Hierbij de cijfers:

Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen: 16424

Aantal blanco stemmen: 20

Aantal geldige stemmen: 16424

Aantal ongeldige stemmen: 31

Aantal kiezers: 16475

Aantal kiesgerechtigden: 37271

Opkomstpercentage: 44,21 procent

De definitieve uitslag van de herindelingsverkiezingen van 18 november 2020 is:

Partij Aantal stemmen % stemmen Aantal zetels Lokaal Belang Eemsdelta 5243 31,9228 11 ChristenUnie 1804 10,9839 3 Gemeentebelangen Eemsdelta 1326 8,0736 2 VVD 1693 10,3081 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 2650 16,1349 5 CDA 1656 10,0828 3 Seniorenpartij Eemsdelta 403 2,4537 0 GROENLINKS 953 5,8025 2 Jongerenpartij Eemsdelta 428 2,6059 0 D66 268 1,6318 0 TOTAAL 16424 100% 29

Kijk voor meer informatie over de verkiezingen op www.eemsdelta.nl en de uitslagen per partij per kandidaat op www.eemsdelta.nl/uitslag-herindelingsverkiezingen.

Aantreden nieuwe raad

Op 4 januari 2021 wordt de nieuwe raad van gemeente Eemsdelta tijdens de eerste raadsvergadering geïnstalleerd.

