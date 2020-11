Veilig vervoer in Noord Groningen

Mensen in Noord Groningen geven in een klanttevredenheidsonderzoek over Wmo-vervoer en het leerlingenvervoer aan dat ze tevreden zijn over het vervoer en de veiligheid ervan. Dit onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau ZorgfocuZ, zij onderzochten de kwaliteit van het publiek vervoer (ook wel bekend als doelgroepenvervoer) in 2019.

Wmo-pashouders geven het Wmo-vervoer een 8,6 en ouders/verzorgers geven voor het leerlingenvervoer een 8,5. Met dit onderzoek zijn onder andere de veiligheid van het voertuig gemeten, het gedrag van de chauffeurs en de bereikbaarheid van de centrale. Wat vooral uit het onderzoek naar voren komt, is de positieve beoordeling van de chauffeurs. Zowel rijgedrag, vriendelijkheid en behulpzaamheid bij in- en uitstappen hebben hoog gescoord.

Erg tevreden

Mariette de Visser, voorzitter bestuurlijk overleg Publiek Vervoer Noord Groningen is blij met dit resultaat: “De beoordeling van het vervoer is nog niet eerder zo hoog geweest, hoewel we bij het vorige onderzoek in 2017 met een 7,7 op Wmo-vervoer en een 7,8 op Leerlingenvervoer ruim voldoende scoorden. De resultaten zijn ook zeker een compliment waard aan alle medewerkers van het vervoersbedrijf”.

Publiek Vervoer

Publiek Vervoer Groningen Drenthe is een unieke samenwerking tussen alle 24 gemeenten in Groningen en Drenthe, de provincies en het OV-bureau. Publiek Vervoer heeft drie kerntaken: contractbeheer, onafhankelijk klachtenloket voor gebruikers en een kennis- en adviesfunctie voor doorontwikkelingen van vervoerssystemen. Publiek Vervoer heeft in opdracht van alle gemeenten de klanttevredenheidsonderzoeken laten uitvoeren.

Het vervoer

Vervoerdersbedrijf UVO uit Uithuizermeeden is sinds 2018 verantwoordelijk voor al het Wmo-vervoer en het Leerlingenvervoer in Noord Groningen.

Foto: Gemeente Loppersum