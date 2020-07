Verdubbeling N33 van levensbelang voor economische ontwikkeling van de regio

De gemeenten Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Midden-Groningen en Het Hogeland en de bedrijven Groningen Seaports en Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta hebben vandaag een gezamenlijke brief gestuurd naar Provinciale en Gedeputeerde Staten van Groningen. Aanleiding is berichtgeving over de ontstane financiële situatie bij de aanleg van de zuidelijke ringweg in de stad Groningen en de mogelijke oplossing daarvoor.

Gemeenten en bedrijven vinden het geen optie om het tekort te dekken uit het compensatiepakket van de Zuiderzeelijn-gelden. Die zijn onder andere bestemd voor de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. De verdubbeling is een noodzakelijke verbetering van de bereikbaarheid van Midden-Groningen, de gemeente Eemsdelta en de Eemshaven. Voor de economische ontwikkeling van de regio is een goede ontsluiting van levensbelang.

Geld uit de regio gebruiken om het financiële probleem bij de zuidelijke ringweg aan te pakken zou geen oplossing zijn, maar een verplaatsing van het probleem. De gemeenten en bedrijven vertrouwen erop dat Provinciale en Gedeputeerde Staten van Groningen dit ook zo zien. Zij gaan ervan uit dat er een oplossing komt die past bij gemaakte afspraken én bij een gezamenlijke ambitie om midden en noordoost-Groningen verder te ontwikkelen. In de brief aan Provinciale en Gedeputeerde Staten wordt dit vertrouwen uitgesproken.

Foto: Gemeente Loppersum