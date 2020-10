Verkeersveiligheid: modder op de weg?

De oogsttijd is in volle gang. In de gemeente Loppersum wordt de oogst van onder andere aardappelen, uien, wortelen, suikerbieten en maïs van het land gehaald. Dat betekent dat er meer groot landbouwverkeer op de weg is dan gebruikelijk. Ook ligt er soms modder op de wegen.

Modderborden voor agrariërs

De gemeente Loppersum en LTO Fivelingo roepen agrariërs, tuinders en loonbedrijven op om de wegen zo schoon mogelijk te houden en gebruik te maken van waarschuwingsborden. Het schoon houden van de weg is de verantwoordelijkheid van agrariërs. De gemeente Loppersum stelt modderborden beschikbaar. Van alle weggebruikers wordt verwacht dat zij hun snelheid aanpassen als de modderborden langs de weg staan, vooral als het weer natter wordt.

Agrariërs kunnen modderborden in bruikleen krijgen van de gemeente Loppersum. De borden zijn af te halen bij de gemeentewerf (Industrieweg 4 in Loppersum). U kunt zich zonder afspraak melden bij de gemeentewerf. De borden worden volgens coronaprotocol verstrekt. Werfbeheerder Pieter Poortinga is aanwezig op maandag t/m donderdag van 07.30-15.30 uur en op vrijdag van 07.30-11.30 uur.

Wees alert en pas uw snelheid aan

Ziet u toch modder op de weg? Wees dan alert en pas uw snelheid aan. En raakt u onverhoopt in een slip? Onthoud dan: stuur recht, gas los en rustig uit laten rollen… Zo werken we met elkaar aan een veilige oogsttijd!

Download de folder ‘Modder van de weg’.

Foto: Gemeente Loppersum