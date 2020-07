Video: Kraanschip Saipem 7000 na megaoperatie vertrokken uit Eemshaven

Een van de grootste kraanschepen ter wereld, de Saipem 7000, is zondag 12 juli voor de derde keer uit de Eemshaven vertrokken. Met behulp van vier sterke sleepboten van Iskes Towage & Salvage (Port Towage Groningen) en Svitzer werd het immense platform de haven uitbegeleid. Broekman Logistics droeg als agent zorg voor het schip.

Sinds het vertrek van de Saipem is de indrukwekkende skyline van de Eemshaven veranderd, want de twee kenmerkende lichtblauwe kranen van het schip torenden zeven maanden hoog boven de haven uit. De Saipem lag sinds 4 december 2019 aan de Noordkade van de Wilhelminahaven en is nu onderweg naar het Neart Na Gaoithe offshore windpark voor de kust van Schotland. Na het afronden van dat project vertrekt de Saipem naar Taiwan, waar het eveneens wordt ingezet voor een offshore windpark.

Vaar met de Saipem mee de Eemshaven uit (beeld: Bas Deen/Nederlands Loodswezen):

[embedded content]

De Saipem 7000 heeft een totale lengte van 197,5 meter, een breedte van 87 meter en een hoogte van 43,5 meter. Met een hijscapaciteit van 14.000 ton verdeeld over twee felblauwe kranen behoort het tot de top drie van grootste kraanschepen ter wereld. Het schip biedt plaats aan 725 personen en beschikt over een helikopterdek voor meerdere helikopters. Eigenaar van het kraanschip is het bedrijf Saipem S.p.A uit Italië.

Dronebeelden door Blik van Boven:

[embedded content]