Vooraankondiging bestemmingsplan Eekwerdermeedenweg 3 te Wirdum, gemeente Loppersum

Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum bekend dat het bestemmingsplan Eekwerdermeedenweg 3 te Wirdum wordt voorbereid. Het bestemmingsplan is opgesteld ten behoeve van de legalisatie van het gebruik om naast het bedrijf één bedrijfswoning en 5 recreatiewoningen toe te staan.

Deze bekendmaking is enkel een vooraankondiging. Het is in deze fase nog niet mogelijk om een reactie of zienswijzen in te dienen. Er liggen dan ook geen stukken ter inzage. Ook is het niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over ons voornemen.

Later zullen wij via een afzonderlijke publicatie bekend maken wanneer het plan ter inzage wordt gelegd en wat de mogelijkheden zijn om hierop te reageren.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum

Foto: Gemeente Loppersum